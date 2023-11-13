«تعليم جنوب سيناء» تطلق جلسات توعية للأطفال عن حماية الجسد

قالت دينا محمد عامر، مديرة مدرسة شرم الشيخ الرسمية، إنه أقيمت بعد اليوم الدراسي ندوة توعوية بعنوان «كيف يحمي الطفل جسمه؟»، وهي رسالة من الآباء والأمهات للحفاظ على أبنائهم مع إظهار اللافتات التي تشرح هذا العنوان للطلبة كي تصل المعلومة بطريقة أسهل للأطفال وألقى الجلسة محمد مرزوق مدرس أول اللغة العربية بالمدرسة.

وأشارت إلى أن الإدارة التعليمية بشرم الشيخ تحث على تقديم الدعم التوعوي والتثقيفي للطلبة عن كيفية الحفاظ على أنفسهم دون أن يخجلوا من معارضة أي انتهاك شخصي لهم، وهذه الجلسات تأتي تحت رعاية محمد عقل، وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء وحنان إسماعيل مديرة الإدارة بشرم الشيخ، وبإشراف الأخصائية النفسية بالمدرسة.

أهمية توعية الأطفال للحفاظ على أنفسهم

وأضافت «دينا» أن تعليم الطفل كيفية حماية نفسه هو أمر غاية في الأهمية حيث لا يمكن لولي أمره مراقبته طوال الوقت. لكن يمكن تدريبه على حماية نفسه، خاصة أن الأطفال ربما لا يعرفون معنى وتبعات التحرش الجنسي ولكنهم يشعرون جيدا بأن شيئا ما غير مريح يتعرضون إليه فيجب أن تصل المعلومة للطفل منذ الصغر حتى لا يؤثر عليه تلك المضايقات مستقبلا.