«مستقبل وطن» بالدقهلية ينظم حملة «طرق الأبواب» لدعم المرشح عبد الفتاح السيسي

نظّم حزب مستقبل وطن في محافظة الدقهلية، حملة باسم «طرق الأبواب» لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي برعاية أمانة المرأة في الحزب والتوجه إلى عدد من المناطق والأماكن وتوعية المواطنين وتثقيفهم على أهمية الإدلاء بأصواتهم وأن لهم حق دستوري في التصويت، ودعم ومساندة الرئيس السيسي في الانتخابات القادمة 2024.

تنظيم حملة طرق الأبواب بالدقهلية لدعم السيسي

تقول الدكتورة سمية عودة، أمينة المرأة بحزب مستقبل وطن في شرق المنصورة، في تصريح لـ«الوطن» لقد نظمت أمانة المرأة بالحزب في محافظة الدقهلية برئاسة النائبة شيماء نبيه أمينة المرأة التي نظمت الحملة وأطلقتها لتوعية المواطنين وتوجيههم إلى طريق الصواب وبالفعل قمنا بعمل جولة بصحبة عدد من سيدات المجتمع المدني والحزب وطرق الأبواب سواء منازل أو محلات أو في محل عملهم مثل صالونات التجميل وكنا نستهدف السيدات بالأخص وطرقنا مايقرب 20 بابا.

وتتابع أمينة المرأة بحزب مستقبل وطن شرق المنصورة، استهدفنا في البداية منطقة عزبة الهاويس في نطاق مدينة المنصورة والسيدات كن في قمة التحضر والتفهم ولديهن ثقافة عالية ودعمهن الكامل للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، وفوجئت بمدى الوعي الذي يتمتعن به وخاصة أن في عهد الرئيس السيسي اهتم بملف المرأة وبأهم القضايا التي تدور حولها والسيسي داعم أكبر للمرأة وإطلاقه عليهن كلمته الشهيرة «عظيمات مصر» وسنستمر في طرق الأبواب طوال فترة الانتخابات الرئاسية لدعم السيسي، وكانت الآراء تنم عن دعمهن وأنهن سيدلين بأصواتهن للرئيس السيسي.