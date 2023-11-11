«مستقبل وطن» يعقد اجتماعا مع أمناء المحافظات استعدادا للانتخابات الرئاسية

عقدت الأمانة المركزية لحزب مستقبل وطن، برئاسة النائب أحمد عبد الجواد، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، أمين التنظيم، اجتماعا هاما لتقييم الأداء بالمحافظات فيما يتعلق بالمجهودات المبذولة على الأرض خلال الفترة الماضية.

حزب «مستقبل وطن»

حضر الاجتماع النائب أحمد دياب، الأمين العام المساعد للحزب، والنائب عصام هلال، الأمين العام المساعد بالحزب، وعدد من قيادات وأعضاء الأمانة المركزية، وأمناء الحزب والتنظيم بالمحافظات.

ووجه النائب أحمد عبد الجواد، نائب رئيس الحزب، أمين التنظيم المركزي، بضرورة العمل الجاد والفعال في كل الأوقات، وذلك لخدمة المواطن وتحقيق أهداف الحزب.

واستعرض النائب أحمد عبد الجواد، خطة الحزب في دعم وتأييد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، في الانتخابات الرئاسية المقبلة، مؤكدا على دعم الحزب الكامل للرئيس، مشيرا إلى كون «مستقبل وطن» هو حزب الأغلبية بالبرلمان، يضاعف من مسئولية أعضاء الحزب فى القيام بمهامهم المعبرة عن ارادة هذه الأغلبية.

ضرورة الالتزام الحزبي بكافة توجيهات الأمانة المركزية

وشدد النائب أحمد دياب، الأمين العام المساعد للحزب، على ضرورة الالتزام الحزبي بكافة توجيهات الأمانة المركزية خلال الفترة المقبلة.

وثمن النائب عصام هلال، الأمين العام المساعد بالحزب، المجهودات المبذولة على الأرض من قبل أمناء الحزب بالمحافظات، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ لخدمة المواطنين.