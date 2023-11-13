استشهاد 3141 طالبا فلسطينيا منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

قال الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، إن 3141 شهيدًا من طلبة المدارس، ارتقوا في قطاع غزة والضفة الغربية، وأن 130 من المعلمين والإداريين استشهدوا في قطاع غزة.

جاء ذلك في بيان أصدره الإحصاء، حول أثر عدوان الاحتلال الإسرائيلي على الحق في التعليم خلال فترة العدوان المستمر منذ السابع من شهر أكتوبر الماضي وحتى 11 شهر نوفمبر الجاري.

5 شهداء من بين كل ألف طالب وطالبة ملتحقين بمدارس قطاع غزة

وأوضح الإحصاء أن عدد الشهداء من الطلاب الملتحقين بالمدارس في فلسطين بالكامل بلغ 3141 شهيدًا، وذلك بواقع 3117 شهيدًا في قطاع غزة، و24 شهيدًا في الضفة الغربية.

بينما بلغ عدد الجرحى من الطلبة الملتحقين في المدارس بفلسطين 4.863 جريحًا، بواقع 4.613 جريحًا في قطاع غزة و250 جريحًا في الضفة الغربية، بينما تم اعتقال 67 طالبًا جميعهم من الضفة الغربية.

وبخصوص المعتقلين من الطلبة الملتحقين في المدارس فقد تم اعتقال 67 طالبًا جميعهم من الضفة الغربية.

130 شهيدًا من المعلمين والإداريين في مدارس قطاع غزة

وبلغ عدد الشهداء من المعلمين والإداريين في المدارس في فلسطين 130 شهيداً جميعهم استشهدوا خلال الغارات على قطاع غزة، فيما بلغ عدد الجرحى من المعلمين والإداريين في المدارس في فلسطين 403 جرحى، وذلك خلال الغارات على قطاع غزة، فيما تم اعتقال ما يزيد عن 40 فردًا من المعلمين والإداريين في مدارس الضفة الغربية.