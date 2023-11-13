القوات الأوكرانية تعلن صد 24 هجوما روسيا في مارينكا

أعلنت القوات الأوكرانية، صد 24 هجومًا روسيًا خلال الـ 24 ساعة الماضية في قطاع مارينكا وسط مقاطعة دونيتسك جنوب شرق أوكرانيا، وفقا لما أعلنته هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

من جانبها، ستضاعف الحكومة الألمانية، مساعداتها العسكرية لأوكرانيا لتصل إلى 8 مليارات يورو في العام المقبل 2024، ووفقا لما أعلنه وزير الدفاع بوريس بيستوريوس لقناة «آيه آر دي» الألمانية، فإن هذه الخطوة إشارة قوية لـ«كييف» لإظهار أن «برلين» لن تتخلى عنها.

وفي وقت سابق، أعرب مستشار البلاد أولاف شولتس، عن استعداده وعزمه على مواصلة الحوار مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

حجم المساعدات الفرنسية لأوكرانيا يصل إلى 3 مليار يورو.

ولإجبار أوكرانيا على شراء أسلحة جديدة «مدافع هاوتزر» باستخدام الأموال المخصصة، تعتزم «باريس» رفض نقل الأسلحة إلى «كييف»، وفقا لما أعلنه وزير الدفاع، سيباستيان لوكورنو، في تصريح صحفي، وأشار الوزير الفرنسي إلى أن حجم المساعدات العسكرية لأوكرانيا يصل إلى 3 مليار يورو.

وفي مقابلة مع محطة «ليبرتي» الإذاعية الأوكرانية، قال الرئيس السابق لوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية «سي آي أيه»، ديفيد بتريوس، إن «كييف»، قد تتسلم مقاتلات «إف 16» الأمريكية هذا الشتاء، وأشار مسؤول الاستخبارات الأسبق، إلى إلى أن الطيارين الأوكرانيين قادرون على التحول بسرعة كبيرة من «سو» و«ميج» إلى «إف 16».

بدورها، قالت صحيفة «سترانا» الأوكرانية نقلا عن مصادر، إن مكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، يحاول ترتيب محادثة هاتفية مع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لإقناعه بدعم «كييف».

روسيا: أيديولوجية النازيين الجدد لها تأثير قوي للغاية بكندا

وفي إطار أزمة دعوة البرلمان الكندي، ياروسلاف هونكا «98 عاما» لحضور اجتماع للبرلمان بحضور الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، قال نائب ممثل روسيا الدائم لدى منظمة الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي، إن أيديولوجية «النازيين الجدد» لها تأثير قوي للغاية في كندا، مضيفا إن حكومة رئيس الوزراء جاستن ترودو هي في كثير من النواحي رهينة لها.