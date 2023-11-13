«شباب فوه» ينظم مسابقة رياضية لتحسين الصحة الجسدية للمرأة

نظم مركز شباب مدينة فوه، التابع لمديرية الشباب والرياضة، في محافظة كفر الشيخ، المسابقة البدنية لتحسين القوام للفتاة والمرأة، بمشاركة 30 فتاة من أعضاء المركز بهدف إتاحة فرصة ممارسة النشاط الرياضي ذو الطابع الترويحي، وإثراء العلاقات الاجتماعية بين المشاركات لقضاء وقت ترفيهي بمراكز الشباب، برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

الرياضة تقوي جهاز المناعة

من جانبه أكد الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، عبر بيان، اليوم الاثنين، أن الرياضة تعمل على تقوية الجهاز المناعي بالجسم والوقاية من الإصابة بالأمراض المزمنة كأمراض القلب وارتفاع ضغط الدم والتقليل من خطر الإصابة بأمراض السمنة، كما تساعد في فقدان الوزن والتخلص من الدهون وحرق السعرات الحرارية بالجسم، مضيفا أن نهج الوزارة يرتكز على ثقافة الرياضة للجميع وجعلها أسلوب حياة وتهتم بصفة خاصة بالبرامج الموجهة للمرأة.

مسابقات رياضية للفتاة

كما أشار وكيل شباب كفر الشيخ، إلى أن المسابقة الرياضية تأتي ضمن خطة مركز شباب فوه لتحسين صحة المرأة والفتاة، بإشراف عبدالمنعم الكناني، وكيل المديرية للرياضة، ومتابعة تنفيذ الدكتور محمد غازي، مدير إدارة التنمية الرياضية، والسيد درويش مدير إدارة شباب فوه، وفريق عمل مركز الشباب.