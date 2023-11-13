عالم أزهري: لا يجوز للرجل أن يهين زوجته أو يضربها

أكد الشيخ أبو اليزيد سلامة عالم الأزهر، إنه لا يجوز للرجل أن يهين زوجته أو يضربها، وذلك ردا على استفسار متصلة قائلة: «زوجي يعاملني معاملة سيئة ويشتمني بأبشع الألفاظ».

حكم معاملة الزوج بصورة سيئة

وقال أبو اليزيد خلال حواره ببرنامج «البيت» المذاع على فضائية الناس، اليوم الاثنين: إنه لا يجوز للرجل أن يهين زوجته أو يضربها، لأن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) قال عن الزوج الذي يضرب زوجته ويهينها (إنهم ليسوا بخياركم).

وتابع: هذه مشكلة عند بعض الرجال بأنهم يعتقدون أنفسهم لا مثيل لهم ويفعلون ما يحلو لهم، فيهينوا زوجاتهم، إلا أن هذا أسلوب خطأ وليس له علاقة بالإسلام، فقال رسول الله (خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي)، كما أن معاملة الرجل للمرأة ليست معاملة فرض وقوة، بل هي مسألة رحمة ومودة، فالراحمون يرحمهم الرحمن.