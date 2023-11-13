رئيس جامعة طنطا يترأس اجتماع مجلس كلية الصيدلة وتكريم القائم بالأعمال 

ترأس الدكتور محمود زكي، رئيس جامعة طنطا، اليوم، اجتماع مجلس كلية الصيدلة بالجامعة، بحضور الدكتور محمد حسين، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة منى الأعصر عميد الكلية، والدكتورة نجلاء الشيتاني وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، والدكتورة سحر الحجار وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور هاني دنيا نقيب صيدلة الغربية، وأعضاء مجلس الكلية.

الجامعة لم تدخر جهدا

وأعرب الدكتور محمود زكي، رئيس جامعة طنطا، عن سعادته بتواجده بكلية الصيدلة العريقة، مؤكداً أن إدارة الجامعة لا تدخر جهدا في تقديم كل أشكال الدعم للكلية لتحسين مخرجات المنظومة التعليمية، والارتقاء بمنظومة البحث العلمي، ورفع القدرة التنافسية للكلية بين مثيلاتها من الكليات.

كما أجرى الدكتور محمود زكى جولة تفقدية تابع خلالها سير العملية التعليمية بالكلية، بقاعة السيمنار الجديدة المجهزة على أعلى مستوى، ومعمل الحاسب الآلي بالكلية الذى يسع لــ90 جهاز حاسب آلي لخدمة الامتحانات الإلكترونية والتنسيق الالكتروني.

تكريم القائم بالأعمال

كما أهدت الدكتورة منى الأعصر، عميد الكلية، درع الكلية للدكتور محمود زكي رئيس الجامعة، وللدكتور محمد حسين نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، وأهدى الدكتور محمود زكي درع الكلية للدكتورة سحر الحجار، وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة تقديرا لجهودها طوال فترة عملها قائما بأعمال عميد الكلية.