الهيئة العامة لتعليم الكبار: محونا أمية أكثر من 903 آلاف مواطن 

أكد الدكتور محمد ناصف، رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتعليم الكبار، أن الهيئة هذا العام محت أمية أكثر من 903 آلاف بفضل تعاون الجهات الشريكة، لافتا إلى أن تأمين الوطن بالعلم لا يقل أهمية عن تأمينه بالسلاح، وأن تعليم القراءة والكتابة وحده لا يكفي، ولا يمكن أن يحقق أهداف التنمية المستدامة بأبعادها المختلفة «الاقتصادية – والاجتماعية – والبيئية» دون القضاء على الأمية الهجائية.

وأضاف الدكتور محد ناصف، خلال لقائه بالدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، أن منظومة الإصلاح التي أكد عليها الرئيس عبدالفتاح السيسي، من خلال المبادرات الرئاسية وفي مقدمتها مبادرة «حياة كريمة» ما هي إلا حزمة من الإجراءات والإصلاحات؛ لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة للارتقاء بجوانب الشخصية المصرية؛ ليحيا المواطن المصري حياة تليق به.

واستهل المحافظ اللقاء بترحيبه وتقديره للدكتور محمد ناصف، رئيس الهيئة العامة لتعليم الكبار، معربا عن استعداده الكامل لتقديم الدعم اللازم للنهوض بملف محو الأمية على صعيد المحافظة.

وأكد رحمي أنه لا بد بأن نربط محو الأمية بالتوعية، وتناول اللقاء سبل التعاون بين الجانبين ،لتكثيف جهود الهيئة داخل المحافظة ، في ظل ما تحقق من إنجاز هذا العام في خفض نسبة الأمية بالمحافظة ؛ من أجل إعلان المحافظة خالية من الأمية .

ومن جانبه وجه الدكتور محمد ناصف الشكر للسيد المحافظ على دعمه الكامل لفرع الهيئة بالغربية، وخصوصا بعد حصول فرع الغربية على المراكز المتقدمة بين المحافظات لهذا العام من تحقيق المستهدف وهنأ ناصف المحافظ بحصول المحافظة على المركز الأول في المبادرة الرئاسية مبادرة حياة كريمة.