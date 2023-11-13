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ضبط 240 طربة حشيش بحوزة عنصر إجرامي في المنوفية

كتب:

محمد بركات
07:05 م | الإثنين 13 نوفمبر 2023
مخدرات - أرشيفية

مخدرات - أرشيفية

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، نشاط أحد العناصر الإجرامية؛ تخصص في الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائه متخذا من دائرة مركز شرطة قويسنا بالمنوفية مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه حال تواجده بدائرة المركز وبحوزته 240 طربة حشيش وزنت 24 كيلوجراما.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الإتجار، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بمليون و700 ألف جنيه.

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