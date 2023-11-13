سياسيون فلسطينيون يشيدون بزيارة وفد الشركة المتحدة لمصابي غزة

في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، زار وفد الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، برئاسة أشرف سالمان، رئيس مجلس إدارة الشركة، وعمرو الفقي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب، مستشفى العريش في شمال سيناء، وقام الوفد بتفقد المستشفى، وزيارة المصابين الفلسطينيين، وتفقد أحوالهم، والاطمئنان عليهم، وتحدثوا معهم، وضم الوفد عشرات من القيادات والإعلاميين والعاملين بالشركة المتحدة.

وأشاد ماهر صافي، الكاتب والباحث السياسي الفلسطيني، بزيارة وفد الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لمصابي وجرحى الشعب الفلسطيني في مستشفى العريش اليوم، مؤكدًا أن هذه الزيارة ليست جديدة على الإعلام المصري الذي يعي أهمية كبيرة للقضية الفلسطينية، بجانب الاهتمام الخاص بالتغطية الإعلامية.

«صافي»: الزيارة ترفع معنويات المصابين

وأوضح أن الزيارة هي أهم قضية بالنسبة للدولة المصرية في الوقت الحالي، مشيدًا بدور الشركة في التغيطة الإعلامية لما يدور في قطاع غزة، وكشف جرائم الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين، كما أنها تعتبر رسالة قوية من الإعلام المصري لرفع معنويات مصابي غزة من الشباب والنساء والأطفال.

ونوه الباحث السياسي بأن زيارة الوفد تبعث نوعًا من الطمأنينة في نفوس المصابين، وتؤكد لهم بأن الدولة المصرية حريصة على توفير احتياجاتهم، وخلق جو يسوده الود والطمأنينة.

«الرقب»: الإعلام المصري أدى دورًا هامًا في القضية الفلسطينية

أيمن الرقب، المحلل السياسي الفلسطيني وأستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، قال أن الدور المصري واضح منذ البداية بالدعم الكامل للقضية الفلسطينية على كل الأصعدة سواء السياسي والدبلوماسي أو لإدخال المواد الغذائية وأخيرًا باستقبال الجرحى من قطاع غزة لتلقيمهم العلاج ما يخفف الضغط على القطاع الطبي في غزة.

وأكد «الرقب» أن الإعلام المصري أدى دورًا مهمًا جدًا في نقل الرواية والسردية الفلسطينية للعالم بعد أن حاول الاحتلال تضليليها بشكل كامل، متابعًا أن الضغط الاعلامي يلعب دورًا كبيرًا، حيث أثبت الإعلام أنه سلاح هام في هذه الحرب وخاصة الإعلام المصري الذي فتح كل منصاته لنقل القضية الفلسطينة وضغطه المستمر لإدخال أكبر كمية ممكن من المساعدات للقطاع.