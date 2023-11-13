رئيس تحرير الوطن: زيارة وفد الشركة المتحدة لمعبر رفح تتويج لجهود مصر في دعم فلسطين

قال الكاتب الصحفي مصطفى عمار، رئيس تحرير جريدة «الوطن»، إن زيارة وفد الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لمعبر رفح الحدودي لدعم الفلسطينيين مهمة، وجاءت في توقيت بالغ الأهمية، وتعد تتويجا لجهود مصر والشركة المتحدة منذ اندلاع الحرب في قطاع غزة؛ فالشركة كشفت عبر تغطياتها للأحداث في القطاع النقاب عن الجرائم والعدوان الإسرائيلي الممارس يوميا على القطاع وسكانه في ظل دور مصري فعال لاستقبال المصابين.

زيارة مستشفى العريش

وأضاف «عمار»، أن وفد الشركة المتحدة زار مستشفى العريش العام للاطمئنان على المصابين والشد من أزرهم، وضم الوفد الإعلامي جابر القرموطي وعلا الشافعي ومحمد عبدالرحمن وعبدالفتاح مصطفى وجاسمين طه زكي ولميس الحديدي وسارة حازم وسط لحظات من الحزن بسبب الأوضاع الصحية الصعبة التي أصابت الجرحى الفلسطينيين بسبب العدوان الإسرائيلي، ولم تفرق إسرائيل بين رجال أو النساء أو أطفال.

دعم مصري مستمر

وأوضح «عمار»، أنه عقب زيارة الوفد للمستشفى، تحرك إلى معبر رفح للإعلان عن المؤتمر الصحفي والقافلة التي تحركت أمس من القاهرة للشركة المتحدة بالتعاون مع التحالف الوطني ومؤسسة حياة كريمة لمواصلة الدعم المستمر منذ 7 أكتوبر الماضي ولم ينقطع يوما واحدا، إذ تحتل مصر الهرم في تقديم المساعدات الإنسانية لفلسطين بتقديم 5300 طن تقريبا ولم تقدم أي دولة في المنطقة هذا الكم من المساعدات.

امتنان الفلسطينيين لمصر

وأوضح رئيس تحرير الوطن، أن الفلسطينيين ممتنين لمصر لاستقبالها لهم سواء المرضى في مستشفى العريش أو مرضى السرطان في مستشفيات القاهرة وسط حالة شديدة الحزن، حيث تعيش إحدى الأطفال أسوأ فترات حياتها ولا تعرف هل أهلها في غزة على قيد الحياة أم لأ، وهذه الحالة أصابت الإعلاميين بالحزن وبكى بعضهم في ظل هذا الوضع.

موقف واضح لمصر من القضية الفلسطينية

وأشار «عمار» إلى أنه قرأ تقريرا للكاتب الصحفي محمد حسن عامر بالوطن، يرصد فيه ردود أفعال الكتاب الفلسطينيين وصناع محتوى يشيدون بالقرار المصري والموقف المصري الذي يعمل على تخفيف الحصار على قطاع غزة ومحاولة وقف إطلاق النار ودعم حل الدولتين ورفض تصفية القضية الفلسطينية وتهجير الفلسطينيين، فمصر تقدم مواقف ثابتة وواضحة لوقف الجرائم اليومية التي تنفذها إسرائيل في قطاع غزة للقضاء على الفلسطينيين أو دفعهم للتهجير إلى مصر، ولكن الرئيس عبدالفتاح السيسي أكد على عدم السماح بالتفريط في شبر واحد من أرض مصر وضرورة تقديم حل عادل للقضية الفلسطينية.