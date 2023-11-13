أندية التطوع بكفر الشيخ تنظم ندوة عن التغيرات المناخية وترشيد استهلاك المياه

نظمت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الاثنين، ندوة توعوية عن «التغيرات المناخية وتأثيرها على البيئة في المستقبل»، بمركز شباب كفر الشيخ، بمشاركة 60 شابا وفتاة من أعضاء أندية التطوع بمراكز شباب المحافظة، برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

التغيرات المناخية وتوعية الشباب

من جانبه أوضح الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، عبر بيان، أن الندوة شملت تعريف الفرق بين المناخ والطقس وظاهرة الاحتباس الحراري، وتأثير تغير المناخ على تباين درجات الحرارة بالشكل الذي يُحدث خللا في الإنتاج الزراعي، وحصيلة المنتجات وكميتها، وطبيعة تحملها لدرجات الحرارة المختلفة عن طبيعة نموها وبالتالي نقص إنتاجها، ما يؤدى إلى تغيير خريطة الغذاء العالمي وحدوث أزمة غذاء، كما تناولت الندوة أسباب التغيرات المناخية الطبيعية والبشرية.

ترشيد استهلاك مياه الشرب

كما ناقشت الندوة سبل ترشيد استهلاك مياه الشرب، بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بكفر الشيخ، وبحضور محمد يونس، مدير إدارة التوعية بالشركة، موضحاً أن الحفاظ على المياه والبنية التحتية لشبكات الصرف الصحي واجب وطني ومسئولية مجتمعية، جاءت فعاليات الندوة بإشراف مصطفي غريب، وكيل المديرية للشباب، وصبحي عبدالعزيز، مدير الإدارة العامة للشباب، والدكتور فوزي حسيب، مدير المشروعات، وتنفيذ باسم سعيد، منسق النشاط التطوعي.