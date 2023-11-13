التنمية المحلية: نسعى لإقامة 150 سوقا و75 موقف سيارات بقرى حياة كريمة

قال اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، إنه من المخطط خلال العام المالى الجارى 2023-2024 عبر المبادرة الرئاسية حياة كريمة إقامة 150 سوقا جديدة بالقرى، لافتا إلى أنه من خلال المبادرة الرئاسية حياة كريمة تم إنشاء 100 سوق جديدة بعدد من قرى المرحلة الأولى بالمحافظات خلال العام المالى 2022 – 2023.

مواقف السيارات

وفيما يتعلق بالمواقف، أوضح وزير التنمية المحلية أنه سيتم إنشاء 75 موقف سيارات جديد بالقرى حياة كريمة خلال 2023 -2024، لافتا إلى أنه تم تنفيذ 65 موقف سيارات جديد في قرى المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» خلال العام المالى الماضى.

تشجيع الاستثمار

وأوضح أن الوزارة تعمل على تشجيع الاستثمار وتحسين بيئة الاستثمار وحل مشاكل المناطق الصناعية بمختلف المحافظات بالتعاون مع الوزارات والجهات المختصة، حيث تم حصر المناطق الصناعية والاستثمارية ولاية جميع جهات الدولة على أرض المحافظات، وأسفرالحصر عن وجود146 منطقة معتمدة منها عدد 74 منطقة ولاية المحافظات، كما تم التعاقد مع إدارة المساحة العسكرية لإعداد المخططات المطلوبة بشأن 74 منطقة ولاية المحافظات وتم صرف مبلغ 65 مليون جنيه لإعداد تلك المخططات.