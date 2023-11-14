يوسف عيد الضاحك الباكي.. «تميمة حظ الزعيم» ظلمته طيبة قلبه وقلة حيلته

لكل شعب طبيعته في كل شئ، حتى الضحك، فما يُضحك الغرب لا يُضحكنا هنا في الشرق، ورُبما العكس، وبعيدًا عن عالمنا العربي والشرق الأوسط، مصر لها طبيعتها الخاصة في فن الكوميديا، تستطيع أن تقول أن بميلاد كل مصري جديد، تكسب مصر كوميديان جديد، لذلك من أصعب المهام على أي فنان في هذا المُجتمع تقديم «الكوميديا»، شعرة صغيرة نستطيع أن نُفرقها جيدًا بين الضحك الحقيقي وبما يسمى «الاستظراف»، لذلك هناك وجوه في السينما المصرية أضحكتنا ثم فارقتنا، لكننا لم ننساها حتى اليوم.

يوسف عيد.. الضاحك الباكي

يوسف عيد، واحد من بين هؤلاء الذي نُدين له بضحكة، لازالت باقيه، نُدين له بـ «أفيه» لا زال يقال بيننا حتى اليوم، والذي يحل اليوم ذكرى ميلاده، يوسف عيد الذي رحل فجأة دون سابق إنذار عن عالمنا في سبتمبر عام 2014، نتيجة أزمة قلبية طارئة اختطفته من بيننا عن عمر يناهز 66 عامًا.

من المفارقات غير الكوميدية في حياة هذا الكوميديان الكبير، حياته نفسها، والتي من المُمكن أن تطلق عليها أنها كانت أشبه بالمأساوية، على أكثر من مستوى، أولها حلمه في التمثيل، حيث كان يحلم في شبابه بالنجومية والشهرة والثراء، لكن خانه حلمه وظل طيلة حياته في خانة «الشقيان»، ولم يُكتب له من عطاء الدنيا ما تستحقه موهبته، وظل حتى آخر يوم في عُمره «عامل باليومية»، رغم زيادة مساحة الأدوار، لكن كان يخشى أن يفرض شروطه على المُنتجين، ما جعله يقع ضحية استغلال بعضهم حتى لا يخسر الدور ولا يخسر المال لأنه «على باب الله» وكان يصفه البعض بأنه غير طموح، لكن الحقيقية كانت «قلة حيلته.. وطيبة قلبة».

ابن حي الجمالية

ولد يوسف عيد عام 1948 في حي الجمالية، وظل يسكنه حتى آخر يوم في عمره في شقة متواضعة بميدان الجيش، وربما كان المكان الذي ولد فيه السبب في نجاحه الكبير الذي حققه في الكوميديا، لأن أول ما يُمكن أن تطلقه عليه أنه «شارب الكوميديا من الشارع المصري الأصيل»، بخلاف الطبع الكوميدي وبصمته الخاصة في إلقاء الإفيه، فأنه من كافة النواحي لون البشرة طريقة الحديث والشكل الخارجي، مصري مائة بالمائة.

يوسف عيد المُطرب

ساهم الأزهر الشريف الذي درس فيه يوسف عيد حتى تخرج منه بعد مرحلة الثانوية، بالإضافة لوجوده دائمًا بجوار المُنشدين أو كما يُطلق عليهم «الفُقهة»، في حُبه وإجادته للغناء، فواحدة من أهم المواهب التي يتمتع بها الفنان يوسف عيد كانت الغناء، وربما يُمكن أن تقول بقلب مطمئن الطرب، فيوسف عيد كان واحدا من أجمل من يقولون الموال الشعبي في مصر، ومن الصعب أن تجده على الشاشة في أي فيلم من الأفلام أو المسلسلات التي شارك فيها، إلا وله جُملة أو موال، وظل هذا الموال في ذاكرة الملايين حتى اليوم ولعل مواله «ياحلو ياللي العسل سايل من الشفة» في فيلم «التجربة الدنماركية» في غزل نيكول سابا، شاهدًا على هذا الكلام، بخلاف أن من أهم ادوارة إعادة تقديم شخصية بوب مارلي في ثوبه المصري بفيلم «الحرب العالمية الثالثة».

ربيب النجوم وتميمة حظ الزعيم

من أكثر الأشياء التي كتبت ليوسف عيد الحظ هو مشاركته لمعظم نجوم الصف الأول في وقته، بل وكان يحظى بحبهم الشديد، وحب إسناد الأدوار له، وفي مقدمتهم بالطبع الزعيم عادل إمام الذي شاركه عيد في معظم أفلامه ومنها «النمر والأنثى، رسالة إلى الوالي، التجربة الدنماركية، بوبوس»، حيث كان يُطلق عليه البعض «تميمة حظ» عادل إمام، حيث كان يتفائل به الزعيم دائمًا.

وليوسف عيد موقف لا يُنسى مع الإمبراطور أحمد زكي، وذلك أثناء تصوير أحد المشاهد الخاصة به في فيلم «إضحك الصورة تطلع حلوة»، حيث ظل أحمد زكي صامت بعد انتهاء كلمات يوسف عيد، واضطروا لإعادة المشهد، الأمر الذي فسره زكي بأن طريقة يوسف عيد الخلابة المباغتة جعلته يخرج عن تركيزه وفجأة تحول لمشاهد بدلًا من أن يكون مشارك في المشهد.

كما شارك «عيد» العديد من نجوم الفن الأخرين من بينهم محمود عبد العزيز، محمد صبحي والفنان أحمد حلمي، محمد هنيدي، محمد سعد، علاء ولي الدين، وطلبه كبار المُخرجين على رأسهم يوسف شاهين وشريف عرفة وغيرهم، لكن هذا لم يشفع له في زيادة مساحة الدور أو زيادة الأجر.

ليه أنا مطلعتش ملك؟

في عام 1991 استعان المُخرج شريف عرفة بيوسف عيد في فيلم «يامهلبية يا»، في شخصية مونولوجيست قدم خلالها استعراض قال فيه بعض كلمات الشاعر بهاء جاهين رُبما تُلخص قصة حياته: «يا دنيا أنا بسألك.. ليه أنا مطلعتش ملك».