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خالد يوسف وأمير عيد يصلان جنازة نجل سامي العدل «صور»

كتب:

أحمد عبد الرحمن
04:30 م | السبت 30 سبتمبر 2023
جنازة نجل سامي العدل

جنازة نجل سامي العدل

حرص عدد كبير من نجوم الوسط الفني على حضور جنازة المخرج أحمد العدل، نجل الفنان والمنتج الراحل سامي العدل، التي تقام بعد صلاة العصر بمسجد الفاروق في منطقة المعادي.

حضور الفنانين جنازة نجل سامي العدل

وكان فى مقدمة الحضور المخرج خالد يوسف، الفنان أمير عيد، والفنانة إيمان العاصي، بينما وصل قبل ذلك السيناريست مدحت العدل، المخرج محمد العدل، الفنانة هنادي مهنا.

وفاة نجل سامي العدل

وكان المخرج أحمد العدل، رحل عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم بسبب هبوط حاد في الدورة الدموية نتيجة ضعف في عضلة القلب وتسبب هذا في نقله إلى المستشفى ومكوثه به لعدة أيام.

يُذكر أنَّ كثير من الفنانين حرصوا على نعي أحمد سامي العدل من بينهم هشام ماجد وريهام حجاج وأحمد وفيق وعدد كبير من الفنانين.

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