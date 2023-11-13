«تعليم المنيا» تنظم تدريبا لتنمية مهارات معلمي العلوم باللغة الإنجليزية

شهد حمدي مصطفى مدير مديرية التربية والتعليم بالمنيا، فعاليات تدريب لتنمية مهارات معلمي العلوم باللغة الإنجليزية بالمدارس الرسمية للغات، والذي نظمه توجيه عام العلوم بالديوان بالتعاون مع إدارة المدارس الرسمية للغات، تحت إشراف هبة إبراهيم موجه عام العلوم بالديوان، أحمد عبد المحسن مدير إدارة المدارس الرسمية للغات بالديوان، وذلك بمدرسة المنيا الرسمية للغات.

تطوير التعليم والارتقاء بمهارات المعلمين

وتضمن التدريب الذي يأتي في إطار توجهات الدولة المصرية نحو تطوير التعليم والارتقاء بمهارات المعلمين، بما يلبي متطلبات سوق العمل المحلي والدولي، مجموعة من المحاور منها طرق تدريس العلوم باللغة الإنجليزية، الأنشطة والوسائل التعليمية في تدريس العلوم باللغة الإنجليزية، تقييم تعلم العلوم باللغة الإنجليزية

وترأس التدريب مجموعة من المدربين المتميزين وهم طارق حمادة كبير معلمين بمدرسة المنيا الرسمية للغات، صلاح شحاتة كبير معلمين الفيزياء بمدرسة المنيا الرسمية للغات، رضا أحمد معلم خبير بمدرسة المنيا الرسمية للغات، محمد إبراهيم معلم أول الفيزياء والكيمياء بمدرسة المنيا الرسمية للغات، نرمين نادي معلم أول علوم الأحياء بمدرسة المنيا الجديدة الرسمية للغات.

نشر ثقافة التعاون بين هيئات التدريس

وأشاد «مصطفى» بالجهود المبذولة وتعاون توجيه عام العلوم بالديوان وإدارة المدارس الرسمية للغات بالديوان لدعم المعلمين بالتدريبات اللازمة لصقل خبراتهم، مؤكدا نشر ثقافة التعاون بين هيئات التدريس لصالح العملية التعليمية.

كما أعرب مدير المديرية عن سعادته بالمستوى المشرف الذي ظهر عليه التدريب، والذي يعكس حرص المديرية على تطوير العملية التعليمية بصفة مستمرة.