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إسقاط 5 مسيرات في أرياف حماة وإدلب وحلب بسوريا

كتب:

أ ش أ
07:19 م | الإثنين 13 نوفمبر 2023
الجيش السوري

الجيش السوري

أسقطت وحدات من القوات المسلحة السورية، عددًا من الطائرات المسيرة للإرهابيين في أرياف حماة وإدلب وحلب.

وقالت وزارة الدفاع السورية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السورية، إن قواتها المسلحة العاملة على اتجاه أرياف إدلب وحماة وحلب تصدت لمحاولات التنظيمات الإرهابية الاعتداء على القرى الآمنة وبعض النقاط العسكرية بالطيران الانتحاري والمسير، ودمرت أربع طائرات، فضلاً عن إسقاط مسيرة في منطقة جورين بريف حماة الشمالي مزودة بمحرك صاروخي يعمل بالوقود السائل ويبلغ طولها أربعة أمتار وأجنحتها ستة أمتار ومحملة بمئة كيلوجرام من المواد المتفجرة.

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بقلم أ ش أ