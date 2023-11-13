أحد مصابي غزة بمستشفى العريش: فقدت 11 فردا من عائلتي.. وأشكر مصر على دعمنا

قال «حسن» أحد مصابي غزة الموجودين داخل مستشفى العريش، إنه بحالة جيدة بعد أن جاء لمصر منذ 11 يوما عقب إصابته في قدمه جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي لقطاع غزة، قائلا: «جيش الاحتلال قصف بيتنا بشمال غزة في جباليا وعائلتي كلهم استشهدوا وعددهم 11 فردا، وسنظل صامدون لآخر نفس فينا».

ووجّه «حسن» خلال لقائه ببرنامج الحياة اليوم، المذاع على قناة الحياة، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، الشكر للدولة المصرية والقيادة السياسية والشعب المصري، قائلا: «كله واقف معانا من طاقم إسعاف وتمريض وكذلك الرئيس عبد الفتاح السيسي».

ومن جانبه، قال رمضان أبو أحمد خال المصاب والمرافق له: «واثقين في الله سبحانه وتعالى أنه ينصرنا على جيش العدو، الذي أقام حزاما ناريا وطرد جميع الأهالي من بيوتهم وقصف كل المباني، ما أسفر عن وقوع المئات من الضحايا، وأهالي غزة عايشين في ذل ودمار وإرهاق وموت كل ساعة والجميع وصف نفسه أنه جسد بلا روح أنه ينتظر الموت».