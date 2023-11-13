العدوان الإسرائيلي على غزة يحرم 608 آلاف طالب فلسطيني من حقهم في التعلم

أصدر الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، أضرار العدوان الإسرائيلي على المدارس والطلاب في قطاع غزة، فنتيجة القصف الإسرائيلي المستمر على غزة والغارات العنيفة التي يشنها الاحتلال، فقد جرى تعطيل جميع المدارس في قطاع غزة وحرمان نحو 608 آلاف طالب وطالبة من حقهم بالتعليم المدرسي.

وجرى استخدام 70 مبنى مدرسي حكومي و145 مبنى مدرسي تابع لوكالة الغوث كمراكز إيواء للنازحين في قطاع غزة.

وكان صادق الخضور، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم الفلسطينية، قال لـ«الوطن» إن المدارس تحولت من مكان للتعلم إلى مأوى للعائلات، كما أن هناك 600 ألف طالب لا يتوجهون إلى المدارس مع بداية العدوان الإسرائيلي في أكتوبر الجاري.

3141 شهيدًا من طلاب المدارس منذ بدء العدوان

وقال الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، إن 3141 شهيدًا من طلبة المدارس، ارتقوا في قطاع غزة والضفة الغربية، وأن 130 من المعلمين والإداريين استشهدوا في قطاع غزة.

وبلغ عدد مؤسسات التعليم العالي في فلسطين التي تضرر جزئيًا أو بالكامل منذ بدء العدوان 14 مؤسسة، منها 12 مؤسسة في قطاع غزة ومؤسستين في الضفة الغربية، مما أدى إلى انقطاع تام عن التعليم الجامعي في قطاع غزة، وكذلك انقطاع التعليم الوجاهي والتحويل إلى التعليم عن بعد في بعض مؤسسات التعليم العالي في الضفة الغربية.