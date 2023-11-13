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الأردن: إجلاء 69 مواطنا من المقيمين والمتواجدين في غزة من خلال معبر رفح

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أ ش أ
07:12 م | الإثنين 13 نوفمبر 2023
وزارة الخارجية الأردنية

وزارة الخارجية الأردنية

أعلن الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية ومدير مديرية العمليات والشؤون القنصلية، السفير الدكتور سفيان القضاة، أن فريق السفارة الأردنية لدى مصر، والمتواجد أمام معبر رفح، استقبل 69 مواطناً أردنياً من المقيمين والمتواجدين في غزة والمسجلين على قوائم الوزارة، والذين سمح لهم بالمغادرة اليوم الاثنين، من خلال المعبر، مشيراً إلى أنه تم تقديم ما يلزمهم وتوفير المساعدة الطبية المطلوبة، والعمل على تأمين عودتهم إلى المملكة بأسرع وقت ممكن.

استمرار إجلاء الأردنيين

وأوضح القضاة، في بيان للوزارة اليوم، أن عدد المواطنين الأردنيين المقيمين والمتواجدين في غزة، والمسجلين على قوائم الوزارة، يبلغ 640 مواطناً، مؤكداً أن الوزارة، ومن خلال مديرية العمليات وسفارة المملكة الأردنية الهاشمية في القاهرة، مستمرة في متابعة أوضاع المواطنين الأردنيين في غزة، لإجلائهم بأسرع وقت ممكن.

طرق التواصل

ودعا المواطنين الأردنيين في قطاع غزة إلى التواصل مع وحدة مركز العمليات في الوزارة لطلب المساعدة، وعلى مدار الساعة على الأرقام التالية: (00962799562903 - 00962799562471 - 00962799562193) أو من خلال البريد الإلكتروني: (op.ctr@fm.gov.jo).

 

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