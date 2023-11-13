«أوقاف سوهاج»: بدء النشاط التوعوي للطلاب بمدارس «التعليم» الأربعاء المقبل

أعلنت مديرية أوقاف سوهاج بدء النشاط التثقيفي والتوعوي في جميع مدارس التربية والتعليم بمحافظة سوهاج، الأربعاء المقبل، بتقديم خطاب ديني تثقيفي لجموع الطلبة بكل المراحل التعليمية.

قال الدكتور محمد حسني عبدالرحيم، وكيل مديرية أوقاف سوهاج، لـ«الوطن»، إنّ النشاط التثقيفي بالمدارس يأتي في إطار بروتوكول التعاون بين مديرية أوقاف سوهاج، ومديرية التربية والتعليم في سوهاج، وفي ظل تعاون ثقافي بين وزارة الأوقاف والوزارات والهيئات الأخرى، في مجالات الندوات الدينية والفعاليات الثقافية المختلفة.

القيم والأخلاق بندوات أوقاف سوهاج للطلاب

وأضاف وكيل أوقاف سوهاج أنّ هذه اللقاءات تأتي في مجالات القيم والأخلاق الحميدة التي نادت بها جميع الشرائع الدينية، وحث عليها كل الرسل والأنبياء والتي هي جِماع الرسالة المحمدية، «إنّما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق».

موضوعات ندوات التثقيف الدينى للطلاب

وأوضح وكيل أوقاف سوهاج أنه سيتم بتلك الندوات تناول قضايا المواطنة واحترام الآخر ومواجهة الأفكار التي تهين الإنسانية من السخرية والاستهزاء والغيبة والنميمة فضلا عن أي شكل من أشكال العنف اللفظي.

كما تتناول هذه الندوات توضيح جميع القضايا المطروحة فى محيط الطلبة والمثارة خلال هذه الفترة والإجابة على أسئلتهم، مع استمرار هذه اللقاءات بصفة دورية ومنتظمة حتى انتهاء العام الدراسي.