«أوقاف سوهاج» تطلق قافلة دعوية في 10 مساجد بمركز طما

أطلقت مديرية الأوقاف بمحافظة سوهاج، قافلة دعوية اليوم الجمعة، في 10 مساجد تابعة لإدارة أوقاف طما، وذلك بمشاركة العديد من علماء الأوقاف والأزهر الشريف بالمحافظة، وتناولت القافلة موضوع الأبعاد الإنسانية ومخاطر تجاهلها.

خريطة القافلة الدعوية بسوهاج

وقال الدكتور محمد حسني عبد الرحيم، وكيل مديرية أوقاف سوهاج، لـ«الوطن»، إن القافلة الدعوية انطلقت في نفس التوقيت بـ10 مساجد كالتالي:

- مسجد الكرادسة قبلي، وألقى الخطبة الدكتور محمد حسني عبدالرحيم.

- مسجد الرحمن بقرية المدمر، الشيخ صلاح محمد بريقي، مدير الدعوة.

- مسجد الخلوتية، الشيخ شحاتة محمد شحاتة، مدير الإدارات.

- مسجد آل همام بك بقرية المدمر، الشيخ عبدالصبور أحمد عامر، مدير المكتب الفني.

- مسجد النجاجرة بالمدمر، الشيخ خالد خلف أيوب، مفتش دعوة.

- مسجد العيسوية بالمدمر، الشيخ أحمد صديق أحمد، إمام وخطيب.

- مسجد الإمام الشعراوي بقرية السلام، الشيخ محمود صديق أحمد إمام وخطيب.

- مسجد السيارية بقرية السلام، الشيخ شريف حمدي علي إمام وخطيب.

- مسجد النواجي بقرية السلام، الشيخ محمد ماهر أحمد، إمام وخطيب

-مسجد أبوشوشة بالمدمر، الشيخ عمر سليمان عمر، إمام وخطيب.

إطلاق قوافل في مراكز سوهاج

وأضاف وكيل أوقاف سوهاج أن القافلة الدعوية تأتي في إطار الدور التوعوي للأوقاف وإعادة لنشر الدور التعليمي للمساجد، وبدأت في إدارة أوقاف طما لتنطلق بمختلف إدارات أوقاف سوهاج.