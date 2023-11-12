«الخطاب الديني والمشاركة السياسية الإيجابية» لقاء توعوي بـ«أوقاف سوهاج»

عقد المجمع الإعلامي بسوهاج بالتعاون مع مديرية الأوقاف وبمشاركة عدد كبير من السادة الأئمة والواعظات التابعين لمديرية أوقاف سوهاج، لقاء توعويا حول ضرورة المشاركة السياسية الإيجابية، بحضور الشيخ الدكتور محمد حسني وكيل وزارة الأوقاف والدكتور صبري جلبي أستاذ القانون بكلية الحقوق جامعة سوهاج.

ألقى وكيل أوقاف سوهاج كلمة عن ضرورة تضمن الخطاب الديني في الفترة المقبلة لقيم المشاركة الإيجابية لأن هذا الوطن يستحق منا الكثير والكثير.

تضمين الرسائل الدينية لقيم المشاركة

وجّه وكيل أوقاف سوهاج بضرورة تضمن الرسائل الدينية التي يلقيها الأئمة والخطباء في الدروس الدينية وخطب الجمعة والمناسبات المختلفة الإشارة إلى شرح مفاهيم الأمل والتفاؤل والدعوة للصبر والاعتصام وحب الوطن والمشاركة الإيجابية.

مصائر الأمم لاتدار بالعواطف

وأشار إلى أن مصائر الأمم لا تُدار بالعواطف ولكن تدار بالعقل والحكمة والشرع والنظر إلى كل ما يدعم أمن واستقرار الوطن، مشيرًا إلى أن وظيفة الدين هي إصلاح واقع الناس وتحويل المزاج العام للمواطنين نحو ضمان أمن واستقرار الوطن.

المشاركة الإيجابية

كما أكدت إيمان علي إمام مدير المجمع النموذجي الإعلامي بسوهاج أن الإيجابية والمشاركة من أبجديات التصور الإسلامي وأن العمل الإيجابي من قواعد التربية في الإسلام التي تعد أحد أركان بناء الأسرة في الدين الإسلامي كما أشارت إلي دور وزارة الأوقاف والذى يشهد به الجميع في التوعية بقضايا المجتمع المختلفة وطالبت السادة الأئمة والواعظات بضرورة التوعية بالمشاركة الإيجابية وكونها من حاجات المجتمع الضرورية.

كما تحدث الدكتور صبري جلبي أستاذ القانون بجامعة سوهاج عن التوافق بين الشريعة والقانون في سائر المقاصد وكون المشاركة في قضايا المجتمع وعلى رأسها ومن الضروريات التي دعا إليها الدين والقانون.