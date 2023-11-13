أحد مصابي غزة بمستشفى العريش: «جيش الاحتلال أطلق عليا صاروخ وكنت بين الحياة والموت»

قدم برنامج «الحياة اليوم» مع الإعلامية لبنى عسل، على قناة الحياة، تغطية خاصة من داخل مستشفى العريش للاطمئنان على المصابين الفلسطينيين الذين يتلقون العلاج، إذ أجريت لقاءات مع بعض الأطفال المصابين وأسرهم الذين وجهوا الشكر للدولة المصرية على الدعم لهم منذ الحرب على غزة.

وروى المصابين الذين يتلقون العلاج في مستشفى العريش، تفاصيل قصف منازلهم من قوات الاحتلال الإسرائيلي، والمعاناة التي عانوها في المستشفى الإندونيسي ومنطقة شمال غزة، حتى تم نقلهم للعلاج عبر معبر رفح، مؤكدين حسن استقبالهم وتلقيهم الرعاية الجيدة في مصر.

وقال أحد المصابين، إنه أصيب بإصابات بالغة في جسده جراء قصفه بصاروخ في منطقة صلاح الدين: «كنت بين الحياة والموت، وجميع المناطق في الجنوب والشمال الضرب بها مستمر ساعة تلو الأخرى، ولا يوجد مكان آمن كما يزعم البعض».

بينما روى «علي» أحد المصابين من أهالي غزة الموجودين بمستشفى العريش، أنه أصيب وقت تعبئة جركن المياه وسط العشرات من أهالي غزة «في الوقت اللي كله بيشرب المياه غير الصالحة، أصيبت بشاظايا في كتفي».