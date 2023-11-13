دورة تدريبية عن الإسعافات الأولية في مركز شباب الصافية بكفر الشيخ

نظمت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة كفر الشيخ، دورة تدريبية عن الإسعافات الأولية للفرق الكشفية بمركز شباب الصافية التابع لإدارة شباب دسوق، بمشاركة 40 عضواً من أعضاء عشائر الجوالة والجوالات بمراكز شباب «منية جناج، ومحلة دياي، وكفر مجر، والصافية»، وذلك برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

مفهوم الإسعافات الأولية

وقال الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، إن المحاضرة تضمنت تعريف مفهوم الإسعافات الأولية، وأهميتها، من هو المسعف، ومهامه في بداية الإصابة، ومحتويات شنطة الإسعافات، وطرق التقييم المبدئي للمصاب والاعتناء بالعلامات الحيوية للمصاب، والتنفس، ونبض وكيفية عمل التنفس الصناعي، والتعامل مع إصابات «الكسور، الحروق، الجروح، إغماء، ضربات الشمس، إنعاش القلب، وضع الإفاقة، وطرق التعامل السليم معها وتطبيقات عملية على الإسعافات الأولية، وطرق عمل الجبائر».

دورة تدريبية في مركز شباب الصافية بدسوق

يذكر أنّ الدورة التدريبية بمركز شباب الصافية التابع لإدارة شباب دسوق أدارها أشرف الأبياوي، القائد الكشفي بجمعية فتيان الكشافة المصرية فرع كفر الشيخ، وتم تقديمها بإشراف، مصطفى غريب، وكيل المديرية للشباب، وصبحي عبد العزيز، مدير الإدارة العامة للشباب، والدكتور فوزي حسيب، مدير إدارة المشروعات، والقائد عبد الفتاح الوكيل، منسق البرامج الكشفية بالمديرية، ومحمد أنور، مدير إدارة شباب دسوق.