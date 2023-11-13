تعيين الدكتور حسين بكر رئيسا للمركز القومي للسينما

أصدرت وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، قرارا وزاريا بتعيين الدكتور حسين بكر رئيسا للمركز القومي للسينما.

يذكر أن الدكتور حسين بكر مدير تصوير سينمائي، وأستاذ مساعد ﺑﻘﺴﻢ ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺮ ﺑﺎﻟﻤﻌﻬﺪ العالي ﻟﻠﺴﻴﻨﻤﺎ بأكاديمية الفنون، تخرج في ﺍﻟﻤﻌﻬﺪ ﺍﻟﻌﺎﻟي ﻟﻠﺴﻴﻨﻤﺎ قسم تصوير ﻋﺎﻡ 1999 بتقدير جيد جدا، كما حصل ﻋﻠﻰ ﺩﺑﻠﻮﻡ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ من المعهد العالي للسينما ﻋﺎﻡ 2004 ﺑﺘﻘﺪﻳﺮ عام جيد جدا، وﺣﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺟﺔ ﺍﻟﻤﺎﺟﺴﺘﻴﺮ ﻋﺎﻡ 2009 ﺑﺘﻘﺪﻳﺮ امتياز، وﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭﺍﻩ في 2014 بتقدير امتياز.

كما حصل حسين بكر على جائزة الدولة للإبداع الفني بحصوله على منحة تفرغ بالأكاديمية المصرية للفنون بروما تخصص تصوير ضوئي عام 2001/ 2002، وشارك بأبحاث علمية في عدد من المؤتمرات بأكاديمية الفنون عام 2015/ 2022، كما قام بتصوير عدد من الأفلام الروائية من ضمنها فيلم شعبان الفارس عام 2008 للمخرج شريف عابدين، وفيلم جمهورية إمبابة عام 2015 للمخرج أحمد البدري، إلى جانب العديد من الأفلام التسجيلية من بينها فيلم ذاكرة السينما عام 2017، وفيلم القليوبي صديق الحياة عام 2018، كما قام بتصوير عدد من المسلسلات الدرامية من بينها مسلسل نعم مازلت آنسة عام 2010 للمخرج أحمد يحيى، ومسلسل ربيع الغضب عام 2012 للمخرج محمد فاضل.

كما قدم بكر العديد من الدورات التدريبية والورش بمجال التصوير، وحصل على عدد من الجوائز من ضمنها؛ ﺍﻟﺠﺎﺋﺰة ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻟﺘﺼﻮﻳﺮ ﺍﻟﺒﻮﺭﺗﺮﻳﻪ ﻣﻦ ﻣﻌﺮﺽ ﻓﻮﺗﻮ إيجبت ﻓي ﻋﺎﻡ 2001، وجائزة ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻷﻭﻝ ﻋﻦ ﺗﺼﻮﻳﺮ الفيلم الروائي الطويل ﺷﻌﺒﺎﻥ ﺍﻟﻔﺎﺭﺱ ﻣﻦ ﻣﻬﺮﺟﺎﻥ ﺃﻭﺳﻜﺎﺭ ﺍﻟﺴﻴﻨﻤﺎ ﺍﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﻓي 2009، وﻋﻤﻞ ﻛﻤﺪﻳﺮ ﻓﻨﻲ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺔ ﻛﺎﻣﻴﺮﺍ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻧﺸﺄﻫﺎ مدير ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺮ ﺭﻣﺴﻴﺲ ﻣﺮﺯﻭﻕ.

وقام بكتابة ﻣﻘﺎﻻﺕ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺔ ﻛﺎﻣﻴﺮﺍ ﻣﻦ 2014 إﻟﻰ 2016، كما شارك كعضو لجنة تحكيم بعدد من المهرجانات السينمائية.