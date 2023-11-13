إزالة فورية لبناء مخالف في حي المنتزه أول بالإسكندرية

أكد اللواء اللواء محمد عبدالله سحلول، رئيس حي المنتزه أول بالإسكندرية، إن الحي حريص على تكثيف الحملات وعدم السماح للبناء المخالف، حفاظا على السلامة الإنشائية للعقارات، موضحا أنه يتم شن حملات صباحية ومسائية للعمل على وقف أي مخالفات من هذا النوع.

إزالة بناء مخالف

وأشار رئيس حي المنتزه أول في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أن أحمد إبراهيم سكرتير عام الحي، قاد حملة مكبرة لإزاله أعمال بناء مخالف بشارع أمين خيرت الغندور، وتم إزالة كافة المخالفات والتحفظ على 2 سلم ولوح بنط، كما توجهت الحملة إلى فك شدة خشبية لأعمدة الدور الأول بعزبة التوفيقية عقار رقم 2.

فرض احترام القانون

وأوضح أن حملات الحي لإزالة التعديات ومخالفات البناء ورفع إشغالات الطريق والتعدي على الطريق العام مستمرة بشكل دوري للحفاظ على هيبة الدولة، وتطبيق القانون بكل حزم، وعدم السماح بأي عشوائيات، لعودة الانضباط للشارع السكندري وفرض احترام القانون.