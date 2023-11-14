سيدات صحبة الخير في الزقازيق يسعدن المسنين بـ«100 وجبة»: «دول أهالينا»

زارت عدد من النساء من مدينة الزقازيق نزلاء دار كبار بلا مأوى ووزعن عليهن 100 وجبة لإدخال السرور عليهم وتوصيل رسالة للمسنين بأنهم ليسوا في عزلة عن المجتمع.

زيارات مستمرة للكبار بلا مأوى

وتقول ماجدة النبراوي في تصريحات لـ«الوطن»، إنها على رأس النساء المشاركات باستمرار في زيارة نزلاء كبار بلا مأوى الكائن موقعها بمدينة الزقازيق بجوار مديرية التضامن الاجتماعي، لافتة إلى أنها لم تكن الزيارة الأولى، بل هذه التجربة تكررت كثيرا.

التبرع بالمال ومواد غذائية ووجبات

وتشير «النبراوي» إلى أنها وصديقاتها ونساء المجتمع المدني بالزقازيق ضمن فريق صحبة خير يتبرعن بأوقاتهن ومنهن من تتبرع بأموال هذا بالإضافة إلى المتبرعين من المساهمين في فعل الخيرات سواء بنقود أو مواد غذائية، وتوزيعها على المسنين بشكل دائم.

100 وجبة لكبار بلا مأوى

وأوضحت أنهن جهزن 100 وجبة طعام مكونة من أصناف مختلفة مثل الفراخ، الجلاش باللحم وأرز باللبن، لتقديمها إلى النزلاء، معلقة: «بنحاول ندخل السرور على أهالينا الكبار في الدار لأن كثير منهم ليس لهم أهل ونقول لهم أنتم مش لوحدكم».