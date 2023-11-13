جامعة الوادي الجديد تنظم ندوات تثقيفية للتوعية بأعراض حمي الضنك

نظمت كلية الطب بجامعة الوادي الجديد، اليوم الاثنين، ندوة تثقيفية عن «حمى الضنك»، وذلك في إطار اهتمام الجامعة بنشر الوعي حول المرض من خلال التعريف بأسبابه وأعراضه والتدابير الوقائية لتجنب انتشاره والسيطرة عليه.

سلسلة ندوات توعوية بمرض حمى الضنك

وقال الدكتور محمد خلف وكيل كليه الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية، إن الجامعة تحرص على عقد سلسلة من الندوات التثقيفية التي تسهم في توعية الأفراد بالأمراض التي تشكل خطورة على حياتهم، انطلاقاً من مسئوليتها الاجتماعية تجاه المجتمع.

وأضاف وكيل كلية الطب بجامعة الوادي الجديد، أنه وفقاً لبيان منظمة الصحة العالمية، فإن حمى الضنك تعتبر عدوى فيروسية يسبّبها فيروس حمى الضنك، وتنتقل إلى البشر عند تعرضهم للسعات البعوض الحامل لهذه العدوى، وهذا ما يقرب من نصف سكان العالم معرّضون لخطر الإصابة بحمى الضنك في الوقت الراهن، حيث تشير التقديرات إلى حدوث نحو 100 إلى 400 مليون حالة عدوى سنويا.

زيادة إصابات حمى الضنك حول العالم

يأتي ذلك بعد ظهور زيادة واضحة في معدلات الإصابة بحمى الضنك في جميع أنحاء العالم، خلال العقد الأخير، إذ يعد هذا المرض أحد الأمراض الفيروسية التي تتنقل إلى الإنسان من خلال لدغات البعوض الحامل للفيروس، مما يشكل تهديداً كبيراً للمجتمع خاصة في المناطق الحارة التي يزداد بها انتشار الحشرات وخاصة البعوض.