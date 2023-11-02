انطلاق الدوري الداخلي لكليات جامعة الوادي الجديد.. الفتيات ينافسن بقوة

نظّمت الإدارة العامة لرعاية الشباب إدارة النشاط الرياضي بجامعة جنوب الوادي، الدوري الداخلي لكليات الجامعة في ألعاب «خماسي كرة القدم، كرة الطائرة، كرة السلة، وتنس الطاولة»، للطلبة والطالبات خلال الفترة من 31 أكتوبر ويستمر حتى 12 نوفمبر، على ملاعب القرية الأولمبية بالجامعة.

وأسفرت نتائج اليوم الأول عن فوز الطالبة، هالة ممدوح بالمركز الأول في لعبة تنس الطاولة طالبات، كما احتلت كلية التربية الرياضية المركز الأول في لعبة خماسي كرة القدم طالبات.

نتائج مباريات دوري كليات جامعة جنوب الوادي

وبحسب بيان جامعة جنوب الوادي، فإنّ كلية التربية في المركز الثاني بينما كان المركز الثالث من نصيب طالبات كلية التربية النوعية، وفي منافسات الكرة الطائرة طالبات حصدت كلية التربية الرياضية المركز الأول، وكلية التجارة المركز الثاني، بينما جاءت كلية التربية في المركز الثالث وفى مسابقة تنس الطاولة طلبة فاز الطالب ماريو رفعت منصور بكلية التجارة بالمركز الأول، وبالمركز الثاني الطالب بيتر عادل عوض الله كلية العلوم، وحصل الطالب مكاريوس إيليا رشيدي بكلية الطب على المركز الثالث.