شروط التقديم والقبول بالمشروع القومي للعمالقة بـ«رياضة الدقهلية»

أعلنت الدكتورة مني عثمان، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، تحديد الإدارة العامة للرياضة اختبارات المشروع القومي للعمالقة والموهوبين بالدقهلية، وأتاحت شروط عدة من أجل القبول والتقديم في مشروع القومي.

التقديم لاختبارات المشروع القومي للعمالقة بالدقهلية

وقالت عثمان، في بيان صدر عنها، إنّه يجرى عمل اختبارات المشروع القومي العمالقة في محافظة الدقهلية، الأحد المقبل، في الصالة المغطاة باستاد المنصورة الرياضية.

شروط التقديم والقبول باختبارات «القومي للعمالقة»

وحددت الاختبارات لمواليد عام 2008، و2009، و2010، و2011، على أن تكون هناك شروط عدة من أحب التقديم والقبول وهي:

- مواليد 2008 و2009 ألا يقل طول المتقدم لصاحب الذراع الأيمن عن 184 سم والطالب ذو الزراع الأيسر عن 181.

- مواليد 2010، و2011 ألا يقل طول الطالب عن 177 سم، والطالب الأعسر عن 173 سم.