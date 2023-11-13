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تجديد الأيزو الدولية لقطاع خدمة العملاء بشركة القاهرة الكبرى للصرف الصحي

كتب:

وائل فايز
09:24 م | الإثنين 13 نوفمبر 2023
حصول خدمة العملاء على الأيزو

حصول خدمة العملاء على الأيزو

أعلن المهندس عادل حسن، رئيس شركة الصرف الصحي بالقاهرة الكبرى، تجديد اعتماد شهادة الأيزو الدولية ISO9001/2015 لقطاع خدمة العملاء بالشركة.

 الجهة المانحة 

وأوضح رئيس صرف القاهرة الكبرى، أن ذلك التجديد جاء بعد مراجعة الجهة المانحة NES، المعتمدة من المجلس الوطني للاعتماد EGAC، لكل اشتراطات اعتماد الشهادة.

 مراكز خدمة العملاء

وأشار المهندس عادل حسن، إلى أن مراكز خدمة العملاء منتشرة بكل مناطق محافظة القاهرة تقدم خدماتها وفقاً لأحدث الأنظمة المميكنة في مجال خدمة العملاء، لافتاً إلى أن الشركة تُولي اهتمامًا بالغاً بتطوير الخدمات المقدمة للجمهور.

وأشاد رئيس صرف القاهرة، بالدور البارز للعاملين بقطاع خدمة العملاء في تسهيل تقديم الخدمات للجمهور، مشيراً إلى أن الاعتماد للمرة الثالثة يوضح مدى الالتزام بمعايير الجودة.

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بقلم وائل فايز

محرر صحفي بجريدة الوطن، ومسئول عن ملف التنمية المحلية.