18 محافظة تتعرض لسقوط أمطار رعدية ورياح شديدة.. تصل القاهرة في المساء

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس، غدا، وأماكن سقوط الأمطار، مشيرة إلى أنه تتعرض عدة مناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر وأقصى جنوب الصعيد لتساقط أمطار رعدية أحيانا بنسبة حدوث 40% على فترات متقطعة، ويضم هذا الإقليم 5 محافظات.

وذكرت هيئة الأرصاد الجوية أنه بالنسبة لأماكن سقوط الأمطار فإنه، تساقط الأمطار يمتد يوم السبت من سلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد على الصحراء الغربية ومدن القناة والوجه البحري، وتمتد في المساء إلى القاهرة الكبرى على فترات متقطعة بنسبة حدوث 20% تقريبا، ويشمل هذا الإقاليم 13 محافظة.

أماكن سقوط الأمطار

وأضافت الأرصاد الجوية أنه يستمر تساقط أمطار خفيفة إلى متوسطة وتكون رعدية أحيانا بنسبة حدوث 30 % على مناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد والصحراء الغربية ومدن القناة والوجه البحري وسيناء على فترات متقطعة.

وتابعت أنه يستمر سقوط الأمطار حتى يوم الاثنين على سلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء على فترات متقطعة، مشيرة إلى أنه تتساقط أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة حدوث 30% تقريبا على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، تكون رعدية أحيانا على فترات متقطعة، محذرة من هبوب رياح مثيرة للرمال والأتربة.

درجات الحرارة الخميس 9 نوفمبر

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 28 والصغرى 20 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 26 والصغرى 19 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 33 والصغرى 23 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 32 والصغرى 17 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 37 والصغرى 24 درجة مئوية.