أكدت محافظة القاهرة، بدء تشغيل المرحلة الأولى من كوبري أثر النبي، وعلى القادمين من المعادي اتجاه الملك الصالح، سلوك أعلى الكوبرى الجديد، علمًا بأنّ المسطح الأرضي يسمح فقط بالذهاب إلى مناطق دار السلام، و محطة مترو الزهراء و زهراء مصر القديمة.

تصريف مياه الأمطار

من ناحية أخرى، تواصل أحياء القاهرة بالتنسيق مع الجهات المختصة العمل على تطهير بالوعات تصريف مياه الأمطار، تغطية بالوعات الصرف الصحى بالشوارع وذلك ضمن استعدادات موسم الشتاء.

رفع كفاءة الشوارع

وأكد اللواء مجدي عبد المتعال، رئيس حي البساتين، استمرار تنفيذ توجيهات اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، والمهندسة جيهان عبد المنعم، نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، بضرورة التواجد المستمر بالشوارع والميادين لمتابعة ما يتم من أعمال، مؤكدًا الانتهاء من تغطية عدد من البالوعات بالمعادي الجديدة من أجل تقديم خدمة أفضل للمواطنين، واستعادة المظهر الحضاري للشوارع.