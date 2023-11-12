محافظة القاهرة تؤكد استعدادها للتعامل مع الأمطار (صور)

أكدت المهندسة جيهان عبدالمنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، استعدادات أحياء المنطقة الجنوبية لمجابهة موجة الطقس والأمطار التي تمر بها البلاد ومنها مراجعة أعمال الصيانة الشاملة لمعدات شفط المياه وتمركزها بنطاق المنطقة لضمان التعامل الفوري مع تجمعات مياه الأمطار.

كما أوضحت أنه هناك خطة لتطهير الدورية لبيارات محطات الرفع وشنايش وبالوعات الأمطار ومطابق غرف الصرف بالشوارع الرئيسية والجانبية، ولا سيما الأماكن التي تتراكم بها مياه الأمطار كالأنفاق ومنازل ومطالع الكباري، وذلك باستخدام المعدات المتنوعة لضمان التعامل الفوري مع تجمعات المياه.

شكاوى المواطنين

وأشارت نائب المحافظ إلى تشكيل فرق طوارئ من مهندسين وفنيين ومشرفين للتعامل الفوري والسريع مع المواقف الطارئة، وكذا لاستقبال شكاوى المواطنين وسرعة التعامل معها بالتنسيق مع شركة الصرف الصحي والأجهزة المعنية.

وأوضحت أنه بالتنسيق مع المتابعة الميدانية بالمنطقة الجنوبية تم وضع خطة لأماكن توزيع شفاطات المنطقه ليتم توفير 27 شفاطا لخدمة أحياء المنطقة الجنوبية والتعامل الفورى خلال الطوارئ، مؤكدة على استمرار جاهزية جميع الأفراد والسيارات والمعدات للتعامل اللحظي مع المواقف الطارئة واتخاذ الإجراءات العاجلة في هذا الشأن.

رفع درجة الاستعداد

كما وجهت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، رؤساء أحياء المنطقة برفع درجة الاستعداد وذلك بالتنسيق مع مديريات الخدمات وشركة مياه الشرب والصرف الصحي وقطاع الكهرباء، مؤكدة استمرار المرور الميداني لمراجعة إجراءات الصيانة الدورية لأعمدة الإنارة وشبكة الكهرباء مع إزالة كل الوصلات العشوائية وغير المؤمنة وإصلاح الأعطال بها وتجديد الأعمدة المتهالكة حفاظاً على أرواح المواطنين.