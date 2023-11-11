محافظة القاهرة تستعد لسقوط الأمطار بنشر المعدات على الطرق والمحاور

أعلنت محافظة القاهرة رفع درجة الاستعداد تحسبًا لسقوط أمطار مساء اليوم وفق توقعات هيئة الأرصاد الجوية، وقال المهندس عادل حسن، رئيس شركة الصرف الصحى بالقاهرة الكبرى، إنهم استعدوا من خلال نشر المعدات على الطرق والمحاور والأنفاق للتعامل مع أي سقوط أمطار، وذلك وفق توقعات الأرصاد.

انتشار المعدات

وأشار رئيس شركة الصرف الصحي إلى انتشار المعدات على المحاور الرئيسية والميادين العامة مع المتابعة لكل ما يستجد بالتنسيق مع الأرصاد الجوية، والأجهزة التنفيذية بمحافظة القاهرة للتعامل مع أي طارئ وأمطار.

استعدادات موسم الشتاء

وأكد رئيس الشركة أنهم استعدوا لموسم الشتاء باتخاذ عدد من الإجراءات خلال الفترة الماضية منها تطهير شنايش الأمطار والعمل على تطهير البالوعات، ورفع كفاءة المحطات والمعدات والأفراد من لخدمة أفضل، لافتًا إلى أن الشركه تعمل ضمن منظومة تضم العديد من الهيئات والجهات وتشرف محافظة القاهرة على متابعة الخطة.