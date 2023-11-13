تسليم شاشات 75 بوصة لـ10 مدارس للتعليم المجتمعي بكفر الشيخ

أعلن محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، عن تسليم شاشات 75 بوصة لـ10 مدارس للتعليم المجتمعي، وتشكيل لجنة لتقييم المدارس، وسد العجز بمدارس التعليم المجتمعي وطباعة قوائم الحكومة الإلكترونية، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

مناقشة الخطة العامة للعام الدراسي

جاء ذلك خلال اجتماع عقده محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم في كفر الشيخ، مساء اليوم، لمناقشة الخطة العامة للعام الدراسي الحالي، ومناقشة سد العجز لمعلمات اللغة الإنجليزية بالمدارس.

الاهتمام بالوسائل التعليمية

وأضاف وكيل تعليم كفر الشيخ، عبر بيان اليوم، أن الاهتمام بالوسائل التعليمية أمر هام لتطوير منظومة التعليم، وذلك بما يصب لصالح أبنائنا الطلاب في شتى ربوع قرى ومدن المحافظة.