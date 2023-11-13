الإحصاء الفلسطيني: تدمير 239 مدرسة في اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على غزة

أعلن لجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، اليوم الاثنين، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي دمرت 239 مدرسة حكومية في قطاع غزة، من خلال قصفها بالغارات الجوية، منهم 45 مدرسة دمرت بالكامل، كما تم الاعتداء على 50 مدرسة تابعة لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين «الأونروا».

كما أكد الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني أن 27 مدرسة حكومية في الضفة الغربية، تعرضت للاعتداء من قوات الاحتلال الإسرائيلي، منذ بداية العدوان على غزة في السابع من شهر أكتوبر الماضي.

وبلغ عدد الشهداء منذ بداية العدوان، حتى تاريخ الخامس من شهر نوفمبر الجاري، من الطلبة الملتحقين في مؤسسات التعليم العالي في فلسطين، 446 طالبًا، بواقع 438 طالبًا في قطاع غزة، و8 طلاب في الضفة الغربية، في حين ارتقى 14 عاملًا ممن يعملون في مؤسسات التعليم العالي في قطاع غزة، نتيجة الغارات الجوية المستمرة.

3141 طالبًا استشهدوا في قطاع غزة

وأوضح الإحصاء أن عدد الشهداء من الطلاب الملتحقين بالمدارس في فلسطين بالكامل بلغ 3141 شهيدًا، وذلك بواقع 3117 شهيدًا في قطاع غزة، و24 شهيدًا في الضفة الغربية.

بينما بلغ عدد الجرحى من الطلبة الملتحقين في المدارس بفلسطين 4.863 جريحًا، بواقع 4.613 جريحًا في قطاع غزة و250 جريحًا في الضفة الغربية، بينما تم اعتقال 67 طالبًا جميعهم من الضفة الغربية.