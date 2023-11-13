طرق تعزيز إنتاج بنجر السكر.. أبرزها الزراعة في العروة المبكرة

يعد محصول بنجر السكر من المحاصيل الاستراتيجية المهمة، التي تهتم الدولة المصرية بزراعتها كونه المصدر الأول للحصول على السكر الذي لا غنى عنه في الحياة اليومية، وتستعرض «الوطن» خلال سطور التقرير التالية، نصائح في زراعة بنجر السكر لتحقيق إنتاج وفير، إضافة إلى تحقيق إنتاجية من البنجر ذي نسبة مرتفعة من السكر.

تعزيز إنتاج زراعة بنجر السكر

قال أحمد حسن، المهندس الزراعي بمركز البحوث الزراعية، لـ«الوطن»، إن هناك طرقا تعزز زراعة بنجر السكر، وتحقق إنتاجية جيدة منه، ونسبة السكر مرتفعة به، لافتا إلى أن البنجر يزرع في عروات 3 «المبكرة، والمتوسطة، والأخيرة».

وأوضح المهندس الزراعي، طرق تعزيز إنتاج بنجر السكر وتحقيق إنتاج غني بنسبة أعلى من السكر، من خلال اتباع إرشادات زراعية في كل العروات الزراعية مشيرا إلى أن أفضل العروات الزراعية هي العروة المبكرة خاصة أن انتاجها من البنجر عالي السكر مقارنة بالعروات التالية، موضحا طرق تعزيز إنتاج البنجر كالتالي:

تبدأ زراعة البنجر في آواخر شهر أغسطس وشهري سبتمبر وأكتوبر على أن تكون الزراعة 3 عروات، ويجب لضمان تحقيق إنتاجية عالية من بنجر السكر، اتباع التالي:

خطوات تعزيز إنتاج بنجر السكر

- الحصول على تقاوي بنجر السكر الجيدة من الشركات الجيدة التي توصي بها وزارة الزراعة، وتقدمها الشركات للمزارعين ضمن التعاقد المتفق عليه.

- حرث الأرض الزراعية من مرة إلى 3 مرات ويتم تسويتها بالليزر.

- تخطيط الأرض الزراعية 14 خطا في القصبتين وزراعتها.

- إضافة سوبر فوسفات الجير بواقع 6 إلى 8 شكائر للفدان.

- زراعة التقاوي ثم ري التربة حسب طبيعة الأرض، إذ يتم ري الأرض بالغمر ثم تصفيتها.

- ري الأرض كل 15 يوما أو 20 يوما بحسب احتياج الأرض للمياه.

- مقاومة الحشائش باستمرار.