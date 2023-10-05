حصاد 90 ألف فدان أرز في محافظة الشرقية

قال الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية إن هناك أهمية كبيرة لمحصول الأرز في المحافظة، نظرًا لأهميته الغذائية وما يحققه من عائد اقتصادي كما تُعد الشرقية من المحافظات الرائدة في زراعته، كونه العصب الرئيس لقوت الشعب.

محافظ الشرقية يُتابع سير انتظام حصاد محصول الأرز

وتابع محافظ الشرقية مع المهندس حسين أحمد طلعت وكيل وزارة الزراعة سير انتظام اعمال حصاد محصول الأرز لهذا الموسم، مؤكداً ضرورة التزام الجهات المسوقة للأرز بتخزينه طبقاً لقواعد التخزين السليمة بالسعات التخزينية المحددة.

إجمالي ما حُصد حتى اليوم

ومن جانبه، أوضح وكيل وزارة الزراعة أن إجمالي ما تم حصاده حتى اليوم بلغ (90384) فدان أرز، مشيرًا إلى أن مساحة الأرز المزروعة هذا العام بلغت 298 ألفا و 622 فدان، تضم أصناف (سخا 101، سخا 104، سخا 107، سخا 108، جيزة 177، جيزة 178، جيزة 179، سوبر 300، هجين مصر1).

وأضاف وكيل وزارة الزراعة أنه يتم مراعاة الضوابط اللازمة للتعامل مع محصول الأرز، والتي تشمل أن تكون حبة الأرز ممتلئة تامة النضج والجفاف بدرجة نقاوة لا تقل عن 94% وبنسبة رطوبة لا تزيد عن 14%.

ولفت إلى أنه يجب أن يكون الأرز خاليًا من الشوائب مثل الرمل والحصى والتراب والدنيبة والحبوب الغريبة، وكذلك الحبوب الفارغة تمامًا والضامرة والعفنة والمصابة بالحشرات والحبة الحمراء والمقشورة. ويتم التحقق أيضًا من خلو المواقع التخزينية المعدة لاستلام وتخزين الأرز الشعير من أي محاصيل أخرى وضمان عدم وجود إصابات حشرية.