إرشادات ونصائح من «الشباب والرياضة» بالإسكندرية لتجنب مخاطر الأمطار

قدمت مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية، 7 نصائح للمواطنين لتجنب مخاطر الأمطار الغزيرة التي تتعرض لها محافظة الإسكندرية خلال فصل الشتاء، كما قدمت 5 إرشادات للتعامل مع الأمطار الغزيرة أثناء قيادة السيارات.

وقدمت المديرية 3 نصائح لمرضى الربو والجيوب الأنفية، حرصا على أمن وسلامة المواطنين بعروس البحر الأبيض المتوسط.

نصائح وإرشادات

من جانبها، قالت الدكتورة صفاء الشريف، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية لـ«الوطن»: "إن المديرية تحرص على سلامة وصحة المواطنين لذلك تقدم لهم الإرشادات والنصائح لكيفية التعامل أثناء هطول الأمطار الغزيرة التي تتعرض لها الإسكندرية خلال فصل الشتاء، ومن أهم النصائح لمرضى الربو والجيوب الأنفية أثناء هطول الأمطار، عدم الخروج من المنزل إلا للضرورة القصوى، الحرص على أخذ البخاخ الوقائي في حالة وصف الطبيب، مراعاة حمل البخاخ الإسعافي «موسع الشعب» في كل الأوقات.

التعامل مع الأمطار

وأوضحت أنه لابد من اتباع الإرشادات والنصائح للتعامل الصحيح مع الأمطار الغزيرة وهي 7 نصائح:

1- متابعة وسائل الإعلام والصفحات الرسمية لمعرفة الوقت والمكان الجغرافي لهطول الأمطار.

2- حدد منطقة معينة للإسعافات الأولية يعرفها جميع أفراد المنزل.

3- احرص على توفير جميع الاحتياجات الرئيسية عند هطول الأمطار «مياة، شراب».

4- لا تأكل الطعام أو تشرب المياه الملوثة بمياه الأمطار.

5- لا تتعامل مع الأدوات الكهربائية المبتلة حتى تتأكد من سلامتها.

6- ابتعد عن السير بجوار أو أسفل اللوحات الإعلانية أو أعمدة الإنارة.

7- تجنب اللعب أو السباحة بمياة الأمطار أو في أماكن تجمع الماء للوقاية من الأمراض.

نصائح لقائدي السيارات

وأضافت الدكتورة صفاء الشريف، أن المديرية قدمت أيضا نصائح وإرشادات لقائدي السيارات أثناء هطول الأمطار وهي:

1- استخدام مكابح السيارة «الفرامل» تدريجيا لإبطاء السرعة.

2- التقليل من السرعة وعدم التجاوز.

3- تجنب تجمعات المياع وعدم محاولة اختبارها.

4- ترك مسافة أمان كافية تفادياً لحوادث الاصطدام من الخلف.

5- عدم الانشغال بالهاتف أثناء القيادة.