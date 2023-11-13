إزالة بؤرة مخلفات بترعة أصفون في الأقصر

رصدت الوحدة المحلية لقرية البعيرات بمركز القرنة غرب محافظة الأقصر، تجمعًا لبعض المخلفات والقمامة بترعة أصفون أسفل كوبري الطود بقرية البعيرات، بناء على بلاغ ورد للوحدة.

رفع المخلفات في أقل من 24 ساعة

وأكد المهندس النوبي محمد حجاج، رئيس قرية البعيرات غرب الأقصر، أنه جرى التعامل مع المخلفات والحشائش أسفل كوبري نجع الطود بقرية البعيرات، بالتنسيق مع المهندس هشام أبو النواس، رئيس هندسة ري نقادة بقنا، وجرى رفع هذه المخلفات في أقل من 24 ساعة.

بؤرة المخلفات

وكان بلاغا قد ورد بوجود بؤرة المخلفات التي تقع على بعد مسافة قليلة من بوابات حجز المياه التابعة لرى أرمنت غرب المحافظة، وكانت نتيجة لتكدس هذه المنطقة بالكتل السكانية، خلال بعض السلوكيات الخاطئة من المواطنين خلال إلقاء المخلفات فى مياه الترعة، وتم رفع المخلفات ونقلها إلى المقالب العمومية لجمع المخلفات.

إلقاء المخلفات في الحاويات المخصصة

وناشد رئيس قرية البعيرات المواطنين بضرورة إلقاء المخلفات في الحاويات المخصصة لجمع المخلفات بدلا من إلقائها في الترعة منعا للتلوث إلى جانب أن المحاصيل الزراعية تروى من مياه الترعة فلابد من الحفاظ على نظافة المياه وعدم تلويثها.