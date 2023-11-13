جريمة جديدة للاحتلال الإسرائيلي في مخيم جباليا.. سقوط 31 شهيدا

أعلنت وكالة الأنباء الفلسطينية سقوط 31 شهيدًا وعشرات الجرحى في غارة إسرائيلية استهدفت مربعًا سكنيًا بمخيم جباليا شمال قطاع غزة، حيث استهدف الاحتلال 12 منزلًا في جباليا.

ونشر التلفزيون الفلسطيني الفيديوهات التي توضح استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي عشرات المباني في مخيم جباليا، وبحث الفلسطينيون عن الضحايا والمصابين من أسفل الأنقاض، في مجزرة جديدة تُضاف لقائمة مجازر الاحتلال الإسرائيلي في غزة منذ بدء العدوان.

استهداف قوات الاحتلال لمخيم جباليا

وليست المرة الأولى التي تستهدف فيها قوات الاحتلال الإسرائيلي، حيث سبق وقصفت مربع سكني كامل في مخيم جباليا، وكانت أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة سقوط عشرات القتلى والجرحى في قصف إسرائيلي على مخيم جباليا للاجئين.

وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية، منذ أيام، انتشال جثامين 35 شهيدًا من تحت أنقاض منازل مدمرة في مخيم جباليا، فضلًا عن استشهاد 24 آخرين، وعدد من المصابين في قصف على منزلين شمال قطاع غزة.