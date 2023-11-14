«معلومات الوزراء» يكشف نسب تنفيذ منظومة النقل الذكي على الطرق الرئيسية

كشف مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تفاصيل منظومة النقل الذكي على الطرق السريعة، موضحة أنّ تطبيق المنظومة يهدف إلى ضبط العملية المرورية وتحقيق عنصري الأمن والسلامة، ويتم تنفيذها على عدة مراحل بشكل متتابع لرصد أي مخالفات أو تجاوزات على الطرق، وتقليل الحوادث.

ووفق تقرير مركز المعلومات، فإنّ المرحلة الأولى من منظومة النقل الذكي جاءت كما يلي.

- طريق «شبرا – بنها» الحر وبلغت نسبة التنفيذ 99%.

- الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى وبلغت نسبة التنفيذ فيه 92%.

- طريق «القاهرة – القطامية – العين السخنة».

- الطريق الدائري الإقليمي.

- طريق «القاهرة – الإسماعيلية – بورسعيد» وبلغت نسبة التنفيذ 40%.

- طريق «القاهرة – السويس» الصحراوي».

- طريق «القاهرة – الإسكندرية» الصحراوي.

- تطوير نظام اشتراكات الشركة الوطنية الحالي إلى نظام الاشتراكات الموحد الخاص بمنظومة النقل الذكي.

- تُطبق منظومة النقل الذكي على المحاور والطرق السريعة.

- تهدف لتحقيق أمن وسلامة حركة المواطنين على مستوى الجمهورية.

- تقلل الحوادث وترصد المخالفات إلكترونيا ما يقلل الزحام ويحافظ على حياة المواطنين.

- تفتح آفاقًا اقتصادية جديدة، وتعظم استفادة الدولة من ربط وتكامل بنيتها التحتية.