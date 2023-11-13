إزالة 83 حالة تعد وبناء مخالف في 10 مراكز بالبحيرة

وجهت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، بتكثيف حملات إزالة التعديات على الفور، والالتزام بالقانون وعدم البناء المخالف نهائياً مع مصادرة كافة المعدات ومواد البناء المستخدمة والضرب بيد من حديد والتصدي بمنتهى القوة لأي مخالفة بناء وإزالتها على الفور.

حملات إزالة تعديات على الأراضي في البحيرة

وفي هذا السياق شهدت مدن ومراكز محافظة البحيرة عددا من الحملات لإزالة التعديات أسفرت عن إزالة 83 حالة تعد بمساحة 15213 مترا مربعا بنطاق 10 مراكز، جاءت كالآتي:

- 27 حالة تعد على الأرض الزراعية بمدينة الدلنجات وقرى المسين وطيبة وكوم زمران بمساحة 5006 أمتار.

- 20 حالة تعد على الأراضي الزراعية بمساحة 2300 متر مربع بقرى الأبعادية وزاوية غزال ودسونس أم دينار ونديبة بدمنهور.

- 5 حالات تعد بمساحة 3784 مترا مربعا عبارة عن مباني بالطوب الأبيض وسملات خرسانية بقرية الحاجر بكفر الدوار.

- 8 حالات تعد بمساحة 922 مترا مربعا عبارة عن مباني بالطوب الأحمر وسملات خرسانية وسقف خرساني بالرحمانية.

- 3 حالات تعد بمساحة 900 متر مربع عبارة عن مباني وأسوار بالطوب الأبيض الجيري بوحدة أبو بكر الصديق بمركز بدر.

- 6 حالات تعد بمساحة 878 مترا مربعا بنطاق قريتي سرنباي وفيشا بالمحمودية عبارة عن مباني بالطوب الأحمر والأبيض.

- 6 حالات تعد بمساحة 699 مترا مربعا عبارة عن سملات وأعمدة خرسانية وشدات خشبية برشيد.

إزالة تعديات على الأراضي في شبراخيت

- 6 حالات تعد بمساحة 564 مترا مربعا بشبراخيت، وحالة تعد بمساحة 100 متر مربع عبارة عن مبنى بالطوب الأحمر بدون سقف بقرية الإسراء والمعراج بنطاق وادي النطرون.

- حالة تعد على الأرض الزراعية بمساحة 60 مترا مربعا بقرية كفر زيادة بكوم حمادة، عبارة عن أسوار طولية وعرضية مقسمة من الطوب الأبيض والأسمنت.