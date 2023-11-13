نائب محافظ البحيرة: ميناء رشيد يوفر 4 آلاف فرصة عمل

عقدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، اجتماعا لمتابعة أعمال توصيل المرافق لميناء الصيد برشيد، إذ أكدت أن مدينة رشيد تشهد طفرة تنموية كبيرة في مختلف القطاعات وعلى رأسها مشروع ميناء الصيد برشيد الذي يحظى باهتمام خاص من القيادة السياسية.

وأكدت أن ميناء رشيد يعد من المشروعات القومية العملاقة وسيحقق طفرة اقتصادية هائلة للمحافظة، بالإضافة إلى توفير 4000 فرصة عمل.

ميناء رشيد الأول من نوعه في مصر

وأكدت أن ميناء رشيد يعد الأول من نوعه بمصر، ومقام على مساحة 48 ألف متر مربع، مشددة على أهمية سرعة الانتهاء من تنفيذ أعمال المرافق بالمشروع.

توصيل الصرف الصحي للميناء

واستعرضت نائب محافظ البحيرة أعمال توصيل الصرف الصحي للميناء، حيث يوجد عدد 14 مبنى مقسمة على 3 خطوط صرف صحي بطول 850 مترا.

ووجهت شركة مياه الشرب والصرف الصحي باستكمال تنفيذ شبكة الصرف الصحي بالمنطقة المحيطة والمقابلة للميناء، كما وجهت بتغذية الميناء بالمياه وذلك من خط المياه القائم والمار بجوار الميناء.

كما تم استعراض أعمال توصيل الكهرباء للميناء، حيث تم إعداد المقايسة التقديرية التي شملت مهمات الكهرباء والمحولات والمولدات المطلوبة، وإعادة تعميق عدد من الكابلات المتواجدة بالطريق الجاري رصفه أمام ميناء الصيد.

وأشارت نائب المحافظ إلى أهمية المشروع نظراً لدوره المأمول في تنمية الموارد الاستثمارية للمحافظة، بالإضافة إلى مستهدفات الدولة الاجتماعية من المشروع، وعلى رأسها مكافحة الهجرة غير الشرعية ورفع مستوى المعيشة لدى المواطنين.