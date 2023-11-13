«رياضة الدقهلية» تنظم جلسة تفاعلية عن تنظيم الأسرة بمركز شباب كفر الصلاحات

أعلنت الدكتورة منى عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، عن قيام الإدارة العامة للشباب «أندية السكان» بالتعاون مع إدارة شباب بني عبيد «قسم الشباب» بمركز شباب كفر الصلاحات، اليوم الاثنين، بتنفيذ مشروع 360 وهو عبارة عن جلسة تفاعلية عن تنظيم الأسرة وصحة المراهقين، ضمن خطة أندية السكان بمديرية الشباب والرياضة.

جلسة تفاعلية عن تنظيم الأسرة

وأوضحت أن الجلسة التفاعلية جاءت عن تنظيم الأسرة في إطار التعاون بين وزارة الشباب والرياضة ومنظمة اليونيسيف مصر ومؤسسة اتجاه، وتضم الفئة العمرية 16 - 35 سنة، ويهدف نادي السكان إلى رفع الوعي بقضايا السكان من خلال مجموعة من الجلسات التفاعلية والفعاليات الرياضية وجلسات الغناء والعروض المسرحية للشباب.

وأكدت الجلسة أن تنظيم الأسرة سلوك حضاري يوفر للزوجين الخيار المناسب للتحكم بموعد البدء بإنجاب الأطفال، وعددهم، والفترة الفاصلة بين الواحد والآخر، إذ يعتبر له فوائد عديدة على المجتمع والأفراد من الناحية الصحية والاقتصادية، ومن هذه الفوائد الحد من التضخم السكاني.

وناقش المدرب صحة المراهقين إذ تعتبر مرحلة المراهقة مرحلة التي ينتقل الفرد من مرحلة الطفولة إلى مرحلة الرشد والبلوغ، وضرورة الاهتمام بصحة المراهق بتناول غذاء صحي، وممارسة الرياضة، تدليك الجسم، والحصول على قسط كافٍ من الراحة، وتناول الفيتامينات.