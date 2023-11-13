رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

«القومي لحقوق الإنسان» ينظم دورة تدريبية حول متابعة الانتخابات الرئاسية

كتب:

حبيبة فرج
10:26 م | الإثنين 13 نوفمبر 2023
جانب من الندوة

جانب من الندوة

نظم المجلس القومي لحقوق الإنسان بالتعاون مع جامعة الدول العربية، دورة تدريبية تحت عنوان متابعة الانتخابات الرئاسية، والتي نفذت على مدار يومين، وذلك ضمن برنامج التعاون مع الاتحاد الأوروبي الذي يتضمن في أحد أهدافه رفع القدرات وتنمية المهارات لباحثي المجلس ومنظمات المجتمع المدني العاملة في ذات المجال.

حضر التدريب باحثو المجلس القومي لحقوق الإنسان وعدد من ممثلي الجمعيات والمؤسسات الأهلية الحاصلة على موافقة لمتابعة الانتخابات من الهيئة الوطنية للانتخابات.

وأكد السفير فهمي فايد، أمين عام المجلس في كلمته الافتتاحية، أن من أهم أهداف هذه الدورة التدريبية معرفة قواعد متابعة سير العملية الانتخابية في ضوء الدستور والقانون والقرارات الصادرة عن الهيئة الوطنية للانتخابات، ذلك الاستحقاق الدستوري المهم الذي نسعى جميعا لخروجه على أكمل وجه.

وتناول التدريب مفهوم الدورة الانتخابية والإطار القانوني للعملية الانتخابية، والمعايير الدولية للانتخابات، ومفهوم المتابعة وتشكيل بعثات المتابعة الانتخابية.

كما ناقش التدريب إعلان مبادئ المتابع ومدونة قواعد السلوك، ودور المتابع خلال عملية الاقتراع وكيفية كتابة تقرير المتابعة.

ويعتبر هذا التدريب بمثابة بداية لسلسلة من التدريبات التي حرصت السفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس على أن تتم بالتعاون مع إدارة الانتخابات بجامعة الدول العربية.

اقرأ المزيد:

عضو «القومي لحقوق الإنسان»: قطار الانتخابات الرئاسية انطلق اليوم

عضو «القومي لحقوق الإنسان»: الغرب يتعامل بازدواجية مع القضية الفلسطينية

«القومي لحقوق الإنسان»: «حياة كريمة» مظلة اجتماعية تخطت الحدود المصرية لغزة

عضو «القومي لحقوق الإنسان»: الدولة اهتمت بتنمية الريف المصري
بقلم حبيبة فرج