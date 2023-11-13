«القومي لحقوق الإنسان» ينظم دورة تدريبية حول متابعة الانتخابات الرئاسية

نظم المجلس القومي لحقوق الإنسان بالتعاون مع جامعة الدول العربية، دورة تدريبية تحت عنوان متابعة الانتخابات الرئاسية، والتي نفذت على مدار يومين، وذلك ضمن برنامج التعاون مع الاتحاد الأوروبي الذي يتضمن في أحد أهدافه رفع القدرات وتنمية المهارات لباحثي المجلس ومنظمات المجتمع المدني العاملة في ذات المجال.

حضر التدريب باحثو المجلس القومي لحقوق الإنسان وعدد من ممثلي الجمعيات والمؤسسات الأهلية الحاصلة على موافقة لمتابعة الانتخابات من الهيئة الوطنية للانتخابات.

وأكد السفير فهمي فايد، أمين عام المجلس في كلمته الافتتاحية، أن من أهم أهداف هذه الدورة التدريبية معرفة قواعد متابعة سير العملية الانتخابية في ضوء الدستور والقانون والقرارات الصادرة عن الهيئة الوطنية للانتخابات، ذلك الاستحقاق الدستوري المهم الذي نسعى جميعا لخروجه على أكمل وجه.

وتناول التدريب مفهوم الدورة الانتخابية والإطار القانوني للعملية الانتخابية، والمعايير الدولية للانتخابات، ومفهوم المتابعة وتشكيل بعثات المتابعة الانتخابية.

كما ناقش التدريب إعلان مبادئ المتابع ومدونة قواعد السلوك، ودور المتابع خلال عملية الاقتراع وكيفية كتابة تقرير المتابعة.

ويعتبر هذا التدريب بمثابة بداية لسلسلة من التدريبات التي حرصت السفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس على أن تتم بالتعاون مع إدارة الانتخابات بجامعة الدول العربية.