طقس الإسماعيلية غدا.. شبورة كثيفة وتوقعات بسقوط أمطار

حذرت الشبكة الوطنية للطوارئ بالإسماعيلية ومدن القناة من اضطراب حالة الطقس غدا الثلاثاء، بالتزامن مع تكون للسحب ووجود شبورة كثيفة خلال الساعات الأولى من الصباح.

شبورة كثيفة غدا في الإسماعيلية

وقال بيان رسمي للشبكة الوطنية للطوارئ، إنه من المتوقع أن يسود غداً طقس معتدل الحرارة نهاراً لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره، مع نشاط معتدل للرياح بسرعة 24 كيلومترا في الساعة، مع تكون شبورة مائية في الصباح الباكر قد تكون كثيفة أحيانا، قد تصل إلى حد الضباب، من الساعة الرابعة حتى الساعة الثامنة صباحاً.

وأضاف البيان، أن هناك فرصة لسقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة أحياناً بنسبة حدوث 50% تقريبا مع درجات حرارة متوقعة غدا العظمى 27 والصغرى 19 درجة مئوية.

تحذيرات من طقس الغد في الإسماعيلية

وطالب بيان رسمي للشبكة الوطنية للطوارئ في الإسماعيلية، بمتابعة النشرة اليومية الخاصة بالطقس، لمعرفة المواقيت المحددة لسقوط الأمطار، وتجنب القيادة في تلك الأوقات قدر الإمكان.

وطالب البيان المواطنين تجنب السير في منتصف الطريق خلال سقوط الأمطار، خاصة في الطرق التي تسير فيها لأول مرة، والتأكد من سلامة وصلاحية المساحات قبل التحرك بالسيارة، وأنها خالية من الماء وتجنب استخدام الفرامل بشكل مفاجئ، لأنه مع وجود الأمطار، قد تنزلق السيارة وتتسبب في حوادث.

كما نصحت الشبكة الوطنية للطوارئ المواطنين باستخدام مصابيح الضباب خلال السير، خاصة إذا اضطررت إلى السير باكراً على الطرق السريعة، واللجوء إلى أضواء الانتظار لتنبيه السير في المطر الشديد وتحديد مكان السيارة.